Eisenach. Die Museen in Eisenach freuen sich mehrheitlich über steigende Besucherzahlen

„Es war das beste Jahr überhaupt seitdem sich das Museum am jetzigen Standort befindet“, freut sich Matthias Doht, Leiter des Eisenacher Automobilbaumuseums, über einen neuen Besucherrekord von insgesamt 42.078 Gästen, die im Jahr 2023 die Ausstellung an der Friedrich-Naumann-Straße besuchten. Damit übertraf das Museum „automobile welt eisenach“ auch das Lutherjahr 2017, als 40.164 Besucher kamen. In den beiden Jahren danach, den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019, pendelte die Zahl um 39.000 Besucher. „Im Januar und Februar bestand ja noch Maskenpflicht“, begründet Matthias Doht, warum im Jahr 2022 (35.801 Besucher) nicht schon der Rekord aus dem Lutherjahr eingestellt wurde.