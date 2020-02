Die Babys der Woche am Eisenacher St. Georg-Klinikum.

Eisenach. Am Eisenacher St.-Georg-Klinikum werden die Neugeborenen der Woche vorgestellt.

Babys der Woche

Da hatte der Storch, vor allem aber die Mitarbeiterinnen in Kreißsaal und Entbindungsstation am Eisenacher St.-Georg-Klinikum in dieser Woche reichlich zu tun. 17 neuen Erdenbürgern galt es auf die Welt zu helfen, darunter wieder ein Zwillingspärchen. Sieben stellten sich mit Müttern, zum Teil Vätern und Geschwistern sowie Schwester Christina dem Fotografen. Die Namen der Neugeborenen lauten Moritz, Oskar, Annelie, Khatab, Fynn-Erik, Drin, Stian, Mailo, Fenya Mina, Jannes Ivan, Oskar, Ben Volker, Rosalie Margot, Liam, Mira Mirijana, Fritz und Rudi.