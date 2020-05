Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Earth Song“ gegen den Corona-Blues

Er ist gerade 17 Jahre alt geworden. Weit über die Hälfte davon, knapp elf Jahre, ist er einem Instrument treu geblieben: Paul Quehl ist begeisterter und hervorragender Akkordeonspieler. Das hat er seinem Fleiß, seinem Talent und der Ausbildung an der städtischen Musikschule in Eisenach zu verdanken. So ist nicht verwunderlich, dass sein Beitrag als neues Musikvideo ganz oben auf der Playlist der „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“ zu finden ist.

Paul Quehl ist bei der Musikrichtung nicht festgelegt, er spielt alles, was auf dem Akkordeon spielbar ist. „Neumodische Werke machen mir aber am meisten Spaß“, sagt er. Daher hat sich der junge Eisenacher für sein Wohnzimmer-Konzert ein besonderes Werk, das zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber keinesfalls verstaubt ist, ausgesucht: Es ist der „Earth Song“ vom „King of Pop“ Michael Jackson in einer Bearbeitung von Waldemar Lang.

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren Konzerten wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker es in der Region um Eisenach gibt, die auch unter den Beschränkungen der Corona-Krise zu leiden haben. Die Bandbreite und Qualität zeigen, warum es sich lohnt, für den Erhalt dieser Musiklandschaft über die Krise hinaus zu kämpfen.

Auf der Playlist sind derzeit bereits über 30 Beiträge der unterschiedlichsten musikalischen Genres zu finden. Und mit den größer werdenden Lockerungen an den Corona-Beschränkungen, geht nun auch bald unsere Aktion der Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte dem Ende entgegen.

