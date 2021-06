Die Wartburg im Abendrot der ganz besonderen Art

Mit der Beteiligung an der Aktion „Night of Light 2021“ macht der Eisenacher Veranstalter DJJ Events auf die prekäre Situation der Branche aufmerksam.

Zum zweiten Mal beteiligt sich der Veranstalter DJJ Events aus Eisenach an der bundesweiten Aktion „Alarmstufe Rot“ der Veranstaltungsbranche. Während am 22. Juni vergangenen Jahres das alte AWE-Hauptor im roten Licht erstrahlte, tauchte das siebenköpfige Team diesmal die Wartburg mit 42 Scheinwerfern und drei Showlasern in roten Lichterschein, um auf die prekäre Situation der Veranstalter in der Pandemiezeit aufmerksam zu machen. Eine Million Beschäftige der Branche haben keine Perspektive, sagt DJJ-Gesellschafter Martin Kaps. Mit der Aktion hoffen die Organisatoren, dass das Thema thüringenweit einen stärkeren Diskurs erfährt. Deutschlandweit erstrahlten am Dienstagabend rund 1800 Gebäude in der Signalfarbe.