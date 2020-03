Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Tafel versorgt Notfälle weiter

„In Situationen wie diesen brauchen vor allem die schwächsten Glieder der Gesellschaft Halt, Beratung und Zuwendung“, sagt Johannes Kinder, Leiter der Caritasregion Südthüringen. Er meint einsame Menschen ebenso wie Menschen in prekären Lebensumständen. Fehlende soziale Kontakte und Anlaufstellen erschwerten das Leben vor allem der Menschen, deren Beziehungen schon grundsätzlich limitiert sind. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Dass das derzeit eingeschränkte gesellschaftliche Leben auch psychisch nicht spurlos an Menschen vorübergehen wird, dessen sind sich nicht nur Mitarbeiter von Wohlfahrtsverbänden bewusst.

Obdachlosenunterkunftkann weiter betrieben werden

Die Caritas hilft Menschen zu normalen Zeiten unter anderem durch die Eisenacher Tafel, ihren Tagestreff und das Obdachlosenprojekt. Bis auf die Obdachlosenunterkunft sind die Einrichtungen durch die Regelungen in der Corona-Krise seit Tagen geschlossen. Die Belieferung Ausstattung der Tafel mit Lebensmitteln, die Caritas hatte die Spenden direkt bei den Supermärkten und Spendern abgeholt, wäre unter jetzigen Bedingungen auch logistisch kaum noch möglich gewesen, heißt es von den Verantwortlichen. In einzelnen Fällen versuche die Caritas auch Menschen zu helfen, die auf Lebensmittel der Tafel angewiesen sind. „Notfälle werden versorgt“, sagt Caritas-Regionalleiter Kinder.

Mit der Stadt Eisenach als Träger der Obdachloseneinrichtung lotete die Caritas am Mittwoch Wege aus, wie die Obdachlosenunterkunft auch unter den erschwerten Bedingungen weiter geöffnet und betreut werden kann. Die dort untergebrachten Menschen gehören meist zur Risikogruppe für eine Virus-Infektion. Der Schutz der Mitarbeiter, so Johannes Kinder, ist dabei aber mindestens ebenso wichtig. Die beiden Caritas-Mitarbeiter bekommen spezielle Schutzbekleidung und halten den Betrieb aufrecht. Plätze in der Obdachlosenunterkunft werden durch die Stadt zugewiesen.

Auch die verschiedenen Caritas-Beratungsstellen in Eisenach wurden zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus für den direkten Publikumsverkehr geschlossen. Was tun Menschen jetzt, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden? Die bisher bei Anliegen, für die sie alleine keine Antwort finden konnten, eine Beratungsstelle aufsuchten?

Per Mail und Telefon sind die Beschäftigten der Caritas-Dienste in Eisenach trotz der veränderten Lebenssituation weiter für Menschen in schwierigen Lebenslagen erreichbar. In insgesamt 16 Themenbereichen – von Schulden bis Suizidprävention – bietet die Caritas Beratungen an.

Um zu vermeiden, dass Unbefugte Frage und die Antwort der Berater lesen, hat die Caritas eine gesicherte Beratungsplattform entwickelt. Für diese müssen sich Ratsuchende zunächst registrieren – das ist anonym möglich. Auf dieser Plattform werden Fragen und Antworten wie in einem Chat ausgetauscht. Eine weitere, anonyme und datensichere Alternative ist die Online-Beratung der Caritas: www.caritas.de/onlineberatung

Die Caritas-Dienste in Eisenach: Allgemeine Sozialberatung /Kurberatung Telefon: ​03691/204890 oder Mail: asb-ea@caritas-bistum-erfurt.de ​kur-ea@caritas-bistum-erfurt.de