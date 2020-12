Traditionsreiche Eisenacher Buchbinderei schließt für immer

Gabriele und Bernd Kumpf bieten über viele Jahrzehnte neben dem Buchbindeservice auch Schreibwaren in den Geschäftsräumen in der Goldschmiedenstraße an.

In Eisenachs inhabergeführter Geschäftswelt wird zum Jahresende ein weiteres Buch zugeschlagen – von einem, der in seinem Arbeitsleben wirklich viele Bücher auf- und eingeschlagen hat. Längst das Rentenalter übersprungen, gibt Buchbinder Bernd Kumpf sein Ladengeschäft in der Goldschmieden Straße 28 in Eisenach schweren Herzens auf. „Corona gibt den Rest, sonst hätte ich vielleicht noch ein, zwei Jahre weitergemacht“, erzählt der 70-Jährige. Es lohne sich einfach nicht mehr, die Ladenöffnungszeiten weiter aufrechtzuerhalten. „Zum Jahresende ist alles abgemeldet – die Möbel der Ladeneinrichtung werden jetzt abgeholt“, schwingt ein wenig Betrübnis in seinen Worten mit.