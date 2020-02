Ex-Minister spricht über Landespolitik

Anita Thiel lebt in Ruhla und hat schon das ein oder andere Mal mit ihrer Partei gehadert. Aber seit 50 Jahren ist die SPD ihre politische Heimat, und das werde auch so bleiben, verspricht sie dem früheren Thüringer Innenminister. Georg Maier (SPD) war es eine sichtbare Freude, Anita Thiel die Urkunde für diese langanhaltende Treue zu den Sozialdemokraten gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Maik Klotzbach und der Ruhlaer Stadtverbandschefin Karin Richardt überreichen zu dürfen.

Nach diesem angenehmen Part kam Maier zu dem Teil des Abends im Eisenacher Nachbarschaftszentrum, in dem er den rund 30 erschienenen Interessierten zu erklären versuchte, was sich da in Erfurt in der Landespolitik abgespielt hat und gerade abspielt. Auf die Frage zu Details der Absprachen mit der CDU zum für kommenden Mittwoch angesetzten nächsten Versuch, Bodo Ramelow (Linke) mit einer demokratischen Mehrheit im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten zu wählen, war er aber ein wenig schweigsam. „Ich weiß mehr, kann aber nicht alles sagen. Wir sind aber auf alle Fälle vorbereitet.“

Aus Versehen in eine Falle getappt? Eher nicht!

Für Maier, der bis zu jenem 5. Februar und der Wahl von FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten Innenminister von Thüringen war, ist wichtig: „Wir als Sozialdemokraten müssen jetzt raus, nah zu den Bürgern, Fragen beantworten und Anregungen mitnehmen. Wir müssen das durch den Tabubruch von CDU und FDP beschädigte Vertrauen in die Demokratie wieder stärken.“ Die AfD habe die Falle ausgelegt, und FDP und CDU seien hineingetappt. „Dass sie dies ohne Absicht taten, glaube ich nicht. Die große Freude, die ich in den dortigen Reihen nach der Wahl Kemmerichs gesehen, beweist mir das.“

Union und Liberale hätten gemeinsame Sache mit der AfD gemacht, einer AfD in Thüringen, in der sich viele Nazis fänden unter einem Vorsitzendende Höcke, „einem Demagogen und Faschisten“, so Maier.

Thüringen ist derzeit ein Land ohne Minister

Was ihm tatsächlich Hoffnung gemacht habe, so Maier, sei die Reaktion vor allem der Menschen auf er Straße gewesen. Der Protest habe den schnellen Rücktritt Kemmerichs als Ministerpräsident bewirkt. „Es gab den Anschlag in Hanau, und wir haben keinen Innenminister. Das Corona-Virus rückt näher und näher, und wir haben keinen Gesundheitsminister. Der Wandel der Automobilindustrie will gestaltet sein, und wir haben keinen Wirtschaftsminister. Das ist so nicht länger hinnehmbar“, findet der frühere Innenminister.

Die SPD sei die einzige Partei gewesen, die danach klar gestanden habe. „Wir haben sofort für Neuwahlen plädiert, weil dieser Vertrauensbruch durch CDU und FDP im Landtag ein neues Votum der Bürger verlangt.“ Grüne und Linke wären nicht so begeistert von Neuwahlen gewesen. Und CDU und FDP schon mal gar nicht. Aber genau die sind aus Sicht Maiers nun in der Pflicht, den von ihnen angerichteten Schaden an der Demokratie, der die Populisten gestärkt habe, zumindest zu begrenzen. Die CDU stehe da jetzt in der Verantwortung.

Eine gewisse Ratlosigkeit spürbar

In der Diskussion wurden viele mögliche Varianten des Ausganges der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch durchgespielt. Da war eine gewisse Ratlosigkeit in den Reihen der Mitglieder, aber auch der Ruf nach mehr Unterstützung aus Erfurt spürbar. „Gerade auch in den Verhandlungen zur Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Kreis haben wir als Eisenacher Sozialdemokraten auch Gegenwind der Parteifreunde aus Erfurt gespürt“, sagte Daniel Kraft. Da müsse es ein deutlich stärkeres Miteinander in der Thüringer SPD geben.

Und dazu, da waren sich wieder alle einig, sollte es häufiger solche Abende zum Reden und Debattieren eben nicht nur in Erfurt, sondern im ganzen Land geben. Eisenachs SPD-Chefin Heidrun Sachse schöpft aus dem schnellen großen Protest vieler Bürger gegen den Tabubruch von Erfurt auch wieder Mut. „Da zeigt sich, dass unsere Demokratie wehrhaft ist, dass sich Geschichte da nicht wiederholt hat.“