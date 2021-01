Fahrt beginnt 1946 im zweiten Anlauf und mit einem Opel Blitz

Firmeninhaber Erhard Gabriel an einem Bus H6. Sein Vater Otto hatte das Familienunternehmen am 1. Januar 1946 gegründet, nach Zustimmung durch die sowjetischen Besatzungsbehörden.

Mosbach. Einen Tag vor Silvester war die Handball-Mannschaft des ThSV Eisenach im Bus von Gabriel Reisen auf dem Weg zum Spiel nach Dresden, am Steuer Frank Gabriel. Was die Handball-Profis nicht wussten: Es war eine Art Jubiläumsfahrt, denn zu Jahresbeginn blickt das Busunternehmen aus Mosbach auf sein 75-jähriges Bestehen. Am 1. Januar 1946 hatte Otto Gabriel die Firma gegründet. Damals mussten die sowjetischen Besatzer noch ihren Segen dazu geben.

Otto Gabriel arbeitete als Lastkraftwagenfahrer und schaffte 1927 etwa die Steine zum Straßenbau nach Mosbach. Die Fuhre vom Bahnhof Wutha nach Mosbach kostete damals 2,50 Mark, sagen die Chroniken. Erstmalig wurde die Firma Gabriel 1942 gegründet. Die Startbedingungen waren mitten im Zweiten Weltkrieg jedoch ungünstig. 1946 versuchte Otto Gabriel daher erneut sein Glück und gründete seine Firma ein zweites Mal, diesmal mit Erfolg.

Mit einem Lastwagen Opel Blitz, nach dem Krieg ein rares Arbeitsmittel, transportierte der Mitvierziger Otto Gabriel Waren für Betriebe der Region. Wie sich das kleine Transportunternehmen seit der Nachkriegszeit entwickelte, nennt man einen Steigerungslauf. Mit einem Lastkraftwagen mit Bänken und Planendach begann die Personenbeförderung. Die Flotte wuchs. Ende der 1950er-Jahre stiegt Gabriel als Bus-Dienstleister für den staatlichen Kraftverkehr in den Arbeiterberufsverkehr ein. Auch Ausflugsfahrten mit dem Bus waren damals noch in kleinem Rahmen möglich. Fahrzeuge wurden in dieser Zeit nur gebraucht angeschafft und eigenhändig fit gemacht. Sohn Erhard Gabriel übernahm die Firma im März 1978.

Am neuen Betriebssitz wurde im Laufe der Jahre aus einer Scheune eine Garage mit Werkstatt und Werkstattgrube, entsprechend den Anforderungen der Zeit. In den Jahrzehnten während der DDR bis zur politischen Wende 1989 kamen Lastwagen der Marken Opel Blitz, S 4000 und W 50 und Busse der Marken Opel Blitz, H6, Jelez, Skoda und 260er Ikarus zum Einsatz. Der Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung eröffneten dem Familienbetrieb neue Möglichkeiten.

1990 wurde der erste fabrikneue Reisebus angeschafft. Der Fuhrbetrieb rückte in den Hintergrund und wurde 1992 eingestellt. In dieser Zeit war der Nachholbedarf groß und die Reiselust noch ungestillt. 1994 lag der erste eigene Katalog von Gabriel-Reisen auf dem Tisch. Gabriel war nun auch Reiseveranstalter. Der öffentliche Personennahverkehr wurde mit „einstweiligen Erlaubnissen“ weiterbetrieben, und 1994 wurde, gemeinsam mit den privaten Berufskollegen und der Kommunalen Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach (KVG), die Verkehrsgemeinschaft Eisenach gegründet. Diese Verkehrsgemeinschaft hielt für alle Unternehmen die Konzessionen für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Eisenach und organisierte diesen. „Es war ein Modellfall guter Zusammenarbeit zwischen privaten Mittelständlern und kommunalen Unternehmen und somit der Zeit weit voraus“, erinnert Frank Gabriel.

Ab 1997 trat im Zuge der Gebietsreform die Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis an ihre Stelle. Seit Juni 2020 hält die Firma Gabriel ihre Konzessionen für den öffentlichen Busverkehr über eine OHG mit den Berufskollegen Reise Schieck und Reise Möller und organsiert sich gemeinsam mit den sieben privaten Berufskollegen des nördlichen Wartburgkreises in der Verkehrsgemeinschaft Werra-Hainich.

1999 wurde der neue Betriebshof auf dem Familiengrundstück errichtet. Im Jahr 2000 übernahm mit Martin und Frank Gabriel die dritte Generation die Geschicke des Familienunternehmens in Mosbach. Heute sind sechs moderne Reise- und Linienbusse im Einsatz. So hätte die Geschichte weitergehen können, wenn da nicht im Frühjahr 2020 Corona gekommen wäre.

Die Reisebranche ist hart betroffen. Die Reisebusse mussten zweitweise abgemeldet werden. Doch trotz aller Widrigkeiten schaut man in Mosbach hoffnungsvoll in die Zukunft. Viele geschäftliche und familiäre Höhen und Tiefen galt es in den letzten 75 Jahren zu meistern: die Nachkriegszeit, den Zusammenbruch der DDR, den Umbruch von der sozialistischen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft nach 1990, die Finanzkrise, den Kampf um Konzessionen im öffentlichen Personennahverkehr. „Nicht zuletzt galt es auch politischen Druck auszuhalten“, sagen die Gabriels. Firma und Familien seien daran gewachsen und hätten immer dazugelernt.