Eisenach. Der Gospelchor Eisenach gibt am Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr, ein Konzert in der Annenkirche.

Gospelchor Eisenach gibt Konzert in Annenkirche

Für den Gospelchor Eisenach und sein Stammpublikum zählt das Adventskonzert in der Annenkirche zu den musikalischen Höhepunkten im Konzertjahr. Nach einigen Gastauftritten wie unlängst mit Pater Anselm Grün in der Georgenkirche und zuletzt beim Sonnenschein-Gottesdienst an gleicher Stelle lädt der Gospelchor für Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr, nun zu seinem Heimspiel. Das Publikum erwartet in einer beheizten Kirche ein besinnlich-mitreißender Querschnitt aus dem Repertoire des Chores und eine Einladung zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen.

Tags darauf, am Sonntag, 15. Dezember, begleitet der Gospelchor die Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem um 17 Uhr in der Elisabethkirche in Eisenach musikalisch.