Großes Zeugnis zeitgenössischer Reformationserinnerung in Eisenach

Der renommierte chinesische Künstler Ai Weiwei präsentiert ab Samstag, 10. Oktober, seine Skulptur „man in a cube“ dauerhaft im Innenhof des Museums Lutherhaus Eisenach. Die feierliche Enthüllung seines Kunstwerks erfolgt am Tag zuvor um 14 Uhr mit einem Festakt für geladene Gäste in der Georgenkirche in Eisenach, teilt die Erfurter Pressestelle der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit. Interessierte können das Kunstwerk ab dem 10. Oktober während der regulären Öffnungszeiten des Museums besichtigen. Am ersten Wochenende nach der Übergabe (10./11. Oktober, 10 bis 17 Uhr) ist der Zugang zum Innenhof des Museums für Interessierte kostenfrei. Aufgrund aktueller Hygienebestimmungen dokumentieren die Museumsmitarbeiter jede Anwesenheit durch die Ausgabe einer kostenfreien Eintrittskarte.

„Ich freue mich sehr, dass das Lutherhaus diese großartige Plastik dank vielen Unterstützern erwerben konnte“, sagt EKM-Landesbischof Friedrich Kramer, der auch Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Lutherhaus Eisenach ist. Er erlebte das Kunstwerk 2017 in der Ausstellung „Luther und die Avantgarde“ in Wittenberg, für die es Ai Weiwei schuf, als sehr anregenden Denkanstoß. „Der Künstler kommt aus diktatorischen Herrschaftsverhältnissen und wir enthüllen es in Eisenach 500 Jahre nachdem Luther seine Hauptschriften veröffentlicht hat, in denen er unter anderem die Freiheit eines Christenmenschen thematisiert hat – das gibt viele spannende Anknüpfungspunkte“, fährt Kramer fort. Das Kirchenoberhaupt hofft, dass das Kunstwerk ein Magnet für viele interessierte Besucher werde, die dadurch Anregung zum Nachdenken erfahren. Der wissenschaftliche Leiter und Kurator der Stiftung Lutherhaus Eisenach, Jochen Birkenmeier, spricht von einer „kleinen Sensation“. Die Skulptur sei nicht nur ein bedeutendes Kunstwerk, sondern auch „herausragendes Zeugnis zeitgenössischer Reformationserinnerung“ und „enorme Bereicherung“ fürs Museum.