Hahn-Geschwister veröffentlichen eigene CD

Philip und Laetitia Hahn haben von ihrem eigen Konzert in Moldawien eine CD produzieren lassen. Pünktlich vor Weihnachten kann sie nun erworben werden

Sicherlich werden sich Besucher der Ruhlaer Kulturkirche „St. Trinitatis“ noch an das letzte Jahr erinnern, als die talentierten Jung-Pianisten Laetitia und Philip Hahn zu zwei großartigen Klavierkonzerten begrüßt werden konnten. Die Geschwister boten zwei unvergessliche Konzertabende. Das 2. Konzert im August war eine Benefizveranstaltung in eigener Sache für die Künstler aus der Region, die zu diesem Zeitpunkt ein Konzert in Moldawien planten, wo beide eigene Stücke, Laetitia Hahn sogar ein eigenes Klavierkonzert präsentierten. Dieses Konzert ist jetzt auf CD veröffentlicht, teilt der Trinitatisverein mit.