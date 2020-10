Herbst färbt das Werratal im Wartburgkreis malerisch

Wer in diesen Tagen entlang der Werra unterwegs ist, vor allem per Rad oder zu Fuß, erlebt eine Herbstkulisse, die von Farben strotzt. Der Blick auf die Wälder um den Heldrastein, am Radweg zwischen Treffurt, Falken und weiter gen Frankenroda bietet die ganze Schönheit der Laubfärbung. Die Wochenenddevise heißt: nichts wie hin.