Eisenach. Ein Eisenacher Investoren-Duo will einen einsturzgefährdeten Gebäudekomplex an Marienstraße und Wartburgallee sanieren.

Im Eisenacher Kartaus-Karree entstehen 15 Wohnungen

„Ich hätte es normalerweise nicht angefasst – es braucht schon Phantasie“, spricht der Eisenacher Investor Philipp Neumann über seine anfänglichen Bedenken bezüglich der Sanierung des seit gut drei Jahrzehnten leerstehenden Gebäudekomplexes im Karree an Marienstraße, an Barfüßerstraße gegenüber der Süßen Ecke und der Wartburgallee. Regenwasser drang viele Jahre in rückwärtige Gebäudeteile und sorgte für massive Schäden an der Bausubstanz – tragende Deckenbalken zerbröseln zu einem Mehl.

Blick aus einer Wohnung in den größeren Innenhof in Richtung Marienstraße. Die Bausubstanz ist in schlechtem Zustand. Foto: Norman Meißner „Einige Bereiche waren akut einsturzgefährdet – es waren umfangreiche statische Sicherungsmaßnahmen erforderlich, damit die Arbeiter überhaupt sicher arbeiten können“, freut sich Philipp Neumann, dass die Arbeiten zur Gebäudesicherung kürzlich starten konnten. Sie werden rund 400.000 Euro verschlingen. Die Trockenlegung der Kelleretage ist auch nötig. Er und sein Partner Ronny Plewka wissen, dass bei der Fülle an Baumängeln eine wirtschaftliche Sanierung sich eigentlich nicht rechnet. Unterstützung erfährt die Gebäudesicherung durch Mittel der Städtebauförderung. „Es ist die letzte Chance – in den nächsten Jahren hätte es sicher abgerissen werden müssen und Eisenach hätte eine weitere Baulücke“, sagt Philipp Neumann. Seine letzten Bedenken räumten das Projekt „Genial zentral“ des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs und des städtischen Sanierungsbetreuers KEM sowie die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit der städtischen Bauverwaltung aus. Der Eisenacher Architekt Uwe Felsberg zeigte vor einem Jahr mit guten Ideen auf, wie eine Sanierung dieses verwinkelten Gebäudekomplexes gelingen könnte. Architekt Ronny Plewka fand viele weitere Ideen, damit sich zukünftige Mieter wohlfühlen. In einem ersten Schritt schleiften Bauleute einen rückwärtigen Seitenflügel in dem näher zur Marienstraße gelegenen Innenhof. Das dortige, einsturzgefährdete Treppenhaus, das völlig marode ist, verschwindet zugunsten eines größeren Innenhofs und vor allem mehr Licht für die Wohnungen. Das neue Treppenhaus erhalte eine offene Gestaltung; ein Aufzug macht alle Etagen barrierefrei und erübrigt den engen Treppenaufgang an der Wartburgallee. Die Mini-Balkone im zur Wartburgallee gelegenen Innenhof werden durch größere Ersetzt. Das Dach werde komplett erneuert und der Dachgarten für die Bewohner wieder aufgebaut. Das Gebäudeensemble besteht zur Marienstraße aus einem klassischen Gründerzeithaus der Jahrhundertwende sowie dem gegenüber der Süßen Ecke langgestreckten Anbau bis zur Wartburgallee in typischer Architektur der 1920er Jahre. „Es ist kein typischer Bauhaus-Stil – einige Elemente sind ans Bauhaus angelehnt“, erzählt Philipp Neumann. Das Gründerzeit-Eckhaus verlor seinen Fassadenschmuck längst, vermutlich im Zuge des Anbaus, als die Immobilien miteinander verwoben und im architektonischen Erscheinungsbild angepasst wurden. Die beiden Partner, die rund drei Millionen Euro investieren, möchteen den Blockcharakter des Gebäudeensembles aufheben und dem Eckhaus seine Gründerzeitfassade zurückgeben. Kleine französische Eckbalkone sind geplant, das Eck-Türmchen werde höher gezogen und das Dach etwas steiler gestellt. „Viele Kleinigkeiten machen das Haus attraktiver, damit es in den Straßenzug passt“, meint Philipp Neumann. Bislang besitzt der Komplex drei Adressen – die Marienstraße 37, die Wartburgallee 78 und 78a. Die Planungen sehen nur noch einen Eingang vor, der vom jetzigen Haupteingang wenige Schritte verschoben wird und zukünftig in einem offenen Durchgang den Blick in den Hof freigibt. „Wir wollen den Hof begrünen und eine Sitzbank aufstellen“, spricht der Investor über seine Vorstellungen. Im neuen „Kartaus-Karree“ vis-à-vis dem Kartausgarten entstehen bis Herbst 2021 neben zwei Gewerbeeinheiten 15 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen und Zuschnitten – von der 125 Quadratmeter-Familienwohnung im Gründerzeithaus bis zum sonnigen Seniorenappartement und der kleinen Studentenwohnung im Anbau. Für die Gewerbefläche vom offenen Durchgang in Richtung Wartburgallee gibt es bereits einen Interessenten, der dort eine Arztpraxis einrichten möchte. Für das gut 50 Quadratmeter große Ladengeschäft könnte sich Philipp Neumann einen Bäcker vorstellen. „Es gibt ja in der Südstadt keinen Bäcker mehr“, sagt er. Die beiden Investoren hoffen, zur Wartburgallee zehn Stellplätze für die Bewohner schaffen zu können. Dafür sei man noch mit der Stadt Eisenach in Verhandlung. „Ohne Stellplätze brauchen wir nicht anfangen“, hofft Philipp Neumann, dass sich die Komplettsanierung im Sommer gleich an die Gebäudesicherung anschließen kann.