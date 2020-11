In Eisenach sollen 503 Kinderwünsche erfüllt werden

Sie gehört zu den lieb gewonnenen Traditionen der Vorweihnachtszeit – die Weihnachtsstraußaktion, die von Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus organisiert wird. In diesem Jahr feiert sie sogar Jubiläum. Zum 20. Mal bekommen Kinder, die sonst keinen Weihnachtswunsch erfüllt bekommen, über die Aktion die Möglichkeit, ein Weihnachtsgeschenk unter dem Tannenbaum zu finden.

Groß feiern, das geht in diesem Advent leider nicht. Auch die alljährliche Weihnachtsfeier in der Hörselbergwerkstatt mit dem Weihnachtsmann kann wegen Corona nicht stattfinden. Dennoch ist Annette Backhaus fest überzeugt, die 503 einzelnen Wünsche auch in diesem Jahr dank der Eisenacher Bürger und vieler engagierter Firmen erfüllen zu können.

Auch geschlossene Geschäfte machen mit

Die ersten schön verzierten Wunschzettel hängten Backhaus, Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) und Schwager-Kaufhauschef Wolfgang Grundmann am Dienstagnachmittag persönlich an den Weihnachtsbaum im Erdgeschoss des Kaufhauses am Johannisplatz. Das Kaufhaus ist eines von vier Geschäften, in denen nun die Sträuße und Bäume mit den Wunschzetteln stehen. Weiter sind das die Stadt-Apotheke, Spielwaren Crowson & Crowson und Reno.

Mancher macht auch trotz Schließung wieder mit. Das Fitnessstudio Living hat einige Zettel abgeholt und versucht, sie trotzdem zu verteilen. Zu den aktivsten Unterstützern gehören seit vielen Jahren die Mitarbeiter des Unternehmens Bosch, freut sich Annette Backhaus. Schon gut 140 Wunschzettel sind hierhin unterwegs. Auch Opel, die Wartburg-Sparkasse und die Firma SSV-Technik unterstützen mit viel Engagement die Aktion.

Abgabe soll bis 7. Dezember erfolgen

Wer zum Weihnachtsfest also nun auch einem Kind seinen Wunsch erfüllen möchte, kann an den Weihnachtssträußen in den vier Geschäften einen Wunschzettel abholen. Das gewünschte Geschenk kann – bis spätestens 7. Dezember – in den jeweiligen Geschäften, im Bürgerbüro oder auch im Büro von Annette Backhaus im Verwaltungsgebäude Markt 22, Erdgeschoss rechts, abgegeben werden. In diesem Jahr werden Helfer in den Räumen des Schlachthofs die Pakete sortieren, die später von den Sozialarbeitern, Kinderheimen und Beratungsstellen zur weiteren Verteilung abgeholt werden.