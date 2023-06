Jüngere Generationen entwickeln anderes Bewusstsein zum Essen

Eisenach. Die Eisenacherin Katrin Winter wirbt zum Wohlbefinden für eine gesunde Ernährung aus natürlichen Zutaten.

Die Redewendung „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!“ hallt nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Familien meist im scharfen Befehlston der Erziehungsberechtigten an die Ohren des mäkelnden Nachwuchses. Lange Zeit hält sich diese Floskel im Sprachgebrauch, mitunter bis in die heutige Zeit. „Inzwischen geht es nicht mehr ums blanke Überleben oder irgendwie satt zu werden – die neuen Generationen haben heute ein ganz anderes Bewusstsein zum Essen entwickelt“, erzählt Katrin Winter aus Eisenach.

Der Energiehaushalt des Menschen lasse sich heute nicht mehr, so die Heilpraktikerin, mit der Nachkriegszeit vergleichen. „Es sind nicht mehr so viele Kalorien wie früher nötig, als die Leute noch in körperlich schweren Berufen arbeiteten“, denkt sie beispielsweise an Tätigkeiten wie Schmied, Schweißer oder Minenarbeiter. Die Eisenacherin spricht sich dafür aus, das Modell der Ernährungspyramide, das in den 1970er Jahren aufkommt, dem heutigen Livestyle der körperlich leichten Tätigkeiten in Büroarbeit oder Homeoffice anzupassen.

Bereits mit wenigen Zutaten und Handgriffen kann Katrin Winter eine gesunde Mahlzeit zubereiten. Foto: Norman Meißner

Gesundheitliche Vorteile lassen sich bereits mit recht einfachen Mitteln erreichen, denkt Katrin Winter beispielsweise an das Intervall-Fasten. „Ich möchte interessierten Leuten ein positives Körpergefühl vermitteln“, sagt die 41-Jährige, die zunächst als examinierte Altenpflegerin in ihr Berufsleben startet und dabei reichlich Empathie für die gesundheitlichen Orientierung gewinnt. Mit einer Ernährungsumstellung von verarbeiteten Fertigprodukten auf Lebensmittel, die die Natur bietet, schwinden mitunter schnell die Leiden sogenannter Zivilisationskrankheiten. Schulmedizin und Alternativmedizin sollten sich zum Patienten-Wohl in der Mitte treffen. In der aktuell geführten Klimadebatte wirbt sie dafür, jede Woche einen veganen Tag einzulegen.

Gern möchte sie in Kindergärten und Schulen den Heranwachsenden zeigen, wie spielend leicht sich mit wenigen Handgriffen und Zutaten gesunde und nahrhafte Mahlzeiten zubereiten lassen, die auch ohne Zusatz von Industriezucker ausschließlich mit der Süße von Früchten schmecken. „Das geht auch auf Reisen, da muss man nicht in ein Fast-Food-Restaurant“, sagt die Ernährungsberaterin, die für ihren unstillbaren Wissenshunger regelmäßig zu Fortbildungen unterwegs ist. Aktuell lässt sie sich zum Yogalehrer schulen. „Ich habe noch tausend Projekte und Ideen im Kopf – ich möchte die Welt verändern und im Wartburgkreis anfangen“, kennt ihr Tatendrang kaum Grenzen.