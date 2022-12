Johanna Schwabe, Elena Kirschner, Amelie Faske und Charlott Walter gehören zur 3. Klasse der Grundschule am Hainich in Behringen. Sie sind auch Patinnen des grünen Klassenzimmers, in dem eine der neuen Informationstafeln steht. Sehr zur Freude von Bürgermeister Christian Blum (parteilos), Sylvia Grasreiner, Claudia Wilhelm, Heimatfreunde-Vorsitzender Thomas Marschner und Schulleiterin Bärbel Bawey (hinten, von links).