Männer schlagen auf 29-Jährigen ein und verletzen ihn

In einem Lokal in Eisenach wurde ein 29-Jähriger von drei Männern verletzt (Symbolbild).

Eisenach. Die Polizei ermittelt gegen drei Männer, die in Eisenach aus bislang ungeklärter Ursache auf einen 29-Jährigen einschlugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 29-Jähriger in einem Lokal am Karlsplatz leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben war er von drei Männern im Alter von 36 bis 41 Jahren gegen 23.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu Boden gebracht worden. Dann hatten die Täter gewaltsam auf ihn eingeschlagen.

Der 29-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt. Die Täter, die stark alkoholisiert waren, erhielten von der Polizei einen Platzverweis. Außerdem ermitteln die Beamten nun gegen sie wegen Körperverletzung.

