Naturfotograf bietet Diaschau im Kamphaus bei Gospenroda

Gospenroda. Der Waldtag am Kamphaus bei Gospenroda hat einiges zu bieten.

Mit einer naturkundlichen Exkursion beginnt der Waldtag am Kamphaus bei Gospenroda am Samstag, 17. September. 9.30 Uhr ist Treffpunkt am Ortsausgang Wünschensuhler Weg. Parallel wird in Wünschensuhl am Heimatvereinshaus gen Kamphaus gestartet. Es laden ein die Gruppe Natur- und Umweltschutz Berka/Werra und die Ortsgruppe Gospenroda. Nach der Mittagsversorgung spricht Susanne Buche über die Heilkraft der Bäume. Auch über das Vorkommen des Feuersalamanders gibt es Erläuterungen.

Nach einer Kaffeepause dürfen sich die Besucher auf einen Diavortrag von und mit dem Naturfotografen Michael Radloff aus Dönges freuen. Er ist Stammgast des Waldtages und hat sein Können mehrfach mit brillanten Aufnahmen aus der Region unter Beweis gestellt.