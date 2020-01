Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Nationalparkführer im Hainich

15 neue Nationalparkführer gibt es im Hainich. Nationalparkleiter Manfred Großmann überreichte kürzlich im „Grauen Schloss“ in Mihla die entsprechenden die Zertifikate. Fortan dürfen die Natur- und Landschaftsführer Wanderungen oder thematische Exkursionen anbieten, beispielsweise im Rahmen des „Mitmach“-Programms der Nationalparkverwaltung.

Alle Frauen und Männer hatten im Herbst 2019 an einem Ausbildungslehrgang teilgenommen, an dessen Ende eine erfolgreich absolvierte Prüfungswanderung stand. „Die Ausbildung hat es durchaus in sich. In 94 Unterrichtseinheiten werden von den Teilnehmenden unter anderem naturwissenschaftliche, geschichtliche und rhetorische Grundlagen sowie ein Grundwissen über den Nationalpark erworben“, so Großmann.

Weitere Lehrgangsthemen seien betriebswirtschaftliche Fragen und Grundlagen zur selbstständigen Tätigkeit. Führungsdidaktik stehe ebenfalls auf dem Programm. Die Ausbildung wird vom Heimatbund Thüringen organisiert. Die Projektmittel entstammen dem ELER-Fonds, Programm „Entwicklung von Natur- und Landschaft“, und werden durch das Thüringer Ministerium für Umwelt kofinanziert.