Personaldebatte im Wildtierland Hütscheroda

Eine Personalfrage erregt im Kreise der Gesellschafter der Wildtierland Hainich GmbH in Hütscheroda, die das Wildkatzendorf und die Natura 2000-Station betreibt, pünktlich zur Gesellschafterversammlung am 28. Oktober die Gemüter. Die beiden Minderheitsgesellschafter, die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hainich-Werratal und die Gemeinde Hörselberg-Hainich, fühlen sich überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne „dass wir wenigstens mal informiert worden wären“, so VG-Chefin Karola Hunstock.

Es geht um die Entlassung der bisherigen Leiterin der Natura-2000-Station durch die seit Mitte des Jahres im Amt befindliche neue Geschäftsführerin der Wildtierland Hainich GmbH, Katrin Vogel. Hunstock etwa befürchtet, dass die durch die bisherige Stationsleiterin geleistete tolle Arbeit keine Fortsetzung findet und damit viele Projekte etwa in den Bereichen Insektenschutz, Gelbbauchunke oder Beweidung. „Da hängen auch viele Fördermittel dran, aber wir hatten ja nicht mal die Chance Fragen dazu zu stellen“, kritisiert Hunstock.

Hauptgesellschafter der Wildtierland Hainich GmbH ist mit über 51 Prozent der Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund). Die VG wie auch die Gemeinde halten jeweils 16,5 Prozent der Anteile, den Rest die Gesellschaft zur Entwicklung des Nationalparks Hainich (GEN). Auch Michael Thomas, der die Gemeinde Hörselberg-Hainich in der Gesellschafterversammlung vertritt, ist mit der Art und Weise des Umgangs durch Hauptgesellschafter und Geschäftsführerin mit den Minderheitsgesellschaftern nicht einverstanden. „Wir haben der Einstellung der neuen Geschäftsführerin nur mit Bauchschmerzen zugestimmt und dann so etwas“, klagt Thomas.

Die Bauchschmerzen rührten wohl daher, dass die neue Geschäftsführerin die Ehefrau von Burkhard Vogel ist, Landesgeschäftsführer vom Hauptgesellschafter Bund. „Da gibt es kein Geschmäckle“, weist dieser entsprechende Kritik zurück. Man habe zwei Anläufe genommen, um die durch den Weggang von Claudia Wilhelm angefallene Vakanz in der Geschäftsführung zu beheben. Es habe keine Bewerbungen gegeben, und daher habe die Gesellschafterversammlung dann „einstimmig das Angebot zur Einstellung meiner Frau“, einer studierten Biologin, angenommen. Daraufhin, so Vogel, habe er sofort seinen Platz in der Gesellschafterversammlung geräumt. Auf der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung stehe das Thema nicht.

Geschäftsführerin Vogel bittet auf Anfrage um Verständnis, dass sie zu Personalfragen auch aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben könne.