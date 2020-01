Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rolf Weigel wechselt nach Hersfeld-Rotenburg

Rolf Weigel (55) wird voraussichtlich Mitte diesen Jahres neuer Geschäftsführer des Klinikums Hersfeld-Rotenburg. Dort geht der bisherige Chef in Ruhestand. Der gebürtige Gießener Weigel war seit Juli 2017 Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Diesen Job hat er nun gekündigt. Seinen Hauptwohnsitz hatte und hat der Betriebswirt weiter in Eisenach. Mit Blick auf das aktuelle Defizit des nordhessischen Klinikums, in dem zahlreiche Beschäftigte aus Thüringen arbeiten, zeigte sich Weigel zuversichtlich „in drei bis fünf Jahren auf jeden Fall die schwarze Null zu schaffen.“

CDU-Mann Weigel hatte bis Juni 2017 sieben Jahren als Geschäftsführer des St. Georg-Klinikums in Eisenach gearbeitet.