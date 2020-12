Sie bereichern das Zusammenleben

„Gerade in dieser Zeit erleben wir alle, wie wichtig und wertvoll ehrenamtliches Engagement ist. Denn Ihr Ehrenamt bereichert das Zusammenleben in unserer Stadt und bietet für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung“, schreibt Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) den zehn Menschen, die neben den beiden Ehrenamtsprojekten als Einzelpersonen in diesem Jahr gewürdigt werden. Da eine große Festveranstaltung wegen Corona unmöglich ist, werden auch diese zehn Helfer im kommenden Jahr zur Feier eingeladen. Wir stellen die Geehrten vor, hier Teil zwei.

Gerhard Liebau ist seit dem Jahr 2000 Präsident des Kanuclubs Rennsteig in Hörschel. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem der Erhalt des Vereinsgeländes in Hörschel und die Organisation von Kanutouren auf der Werra. Gerhard Liebau hat vor einigen Jahren die Veranstaltung „Werra in Flammen“ ins Leben gerufen. Dies war ein unvergessliches Ereignis für Hörschel.

Günther Schleder Foto: Christian Voigt

Günther Schleder ist seit über 20 Jahren ehrenamtlicher Beauftragter der Deutschen Herzstiftung. Seit 2001 leitet er zudem den Gesprächskreis „Herz“ in Eisenach, in dem die Betroffenen umfassend über die verschiedenen Krankheitsbilder informiert werden. So werden monatlich Veranstaltungen mit Vorträgen zu Herzerkrankungen und Seminare organisiert, sogar Besuche in Herzzentren stehen auf dem Programm. Im Rahmen der bundesweit stattfindenden Herzwochen ist die Herzstiftung vor Ort aktiv. Schleder bietet wöchentlich Sprechstunden im St.-Georg-Klinikum an. Er war viele Jahre aktives Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Eisenach.

Erik Treybig Foto: Sascha Willms

Erik Treybig liebt das Theater. Seit 2008 ist er als ehrenamtlicher Darsteller im Theater am Markt (TAM) engagiert und baute seinen Einsatz dort nach und nach aus, etwa auch als Theatertechniker. Er betreut Vorstellungen, inszeniert die Lichtstimmungen für die Stücke und lernt interessierte Jugendliche im Technikbereich an. Erik Treybig bildete sich nebenberuflich zum Theaterpädagogen weiter und leitet nun die „Welpenschule“ des TAM. Hier treffen sich Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren wöchentlich zum Theaterspielen. Zwei Inszenierungen hat er mit den Kindern bereits einstudiert. Erik Treybig ist aktives Vereinsmitglied und immer zur Stelle, wenn Hilfe und Unterstützung notwendig sind.

Christine Wegener Foto: Andreas Wegener

Christine Wegener leitet seit acht Jahren die Kleiderkammer der Citychurch in Eisenach-Nord. Die Kleiderkammer öffnet an zwei Tagen in der Woche und wird nur durch ehrenamtliche Mitarbeitende geführt. Christine Wegener ist für die Arbeitseinteilung verantwortlich, sie organisiert Möglichkeiten, um die Kleiderspenden entsprechend zu präsentieren. Als in den Jahren 2015/ 2016 viele Geflüchtete nach Eisenach kamen, war die Kleiderkammer der Citychurch eine Anlaufstelle, um zum einen Kleidung zu bekommen, aber auch Mut und Zuspruch zu finden. Christine Wegener organisierte in dieser Zeit zusätzlich Angebote für Kinder. Sie ist selber Mutter von drei Kindern, arbeitet hauptamtlich als Erzieherin und findet dennoch die Zeit, sich für die Kleiderkammer zu engagieren.

Hannelore Werner Foto: Peter Rossbach

Hannelore Werner gehört seit 1991 der Ortsgruppe Hörschel/Eisenach des Rennsteigvereins 1896 an. 29 Jahre lang war sie als „Säckelwart“ für die Kasse der Ortsgruppe verantwortlich. Bei Kuchenbasaren und Sippungen (Versammlungen) ist sie stets dabei und versorgt die Mitglieder. Zum Frühjahrsputz auf der Tummelsberghütte ist Hannelore Werner regelmäßig mit dabei. Bei der Organisation und Durchführung der beliebten Kinderrunst war sie stets ein Aktivposten, sie hat so auch ihren eigenen Enkeln die Freude am Wandern näher gebracht.