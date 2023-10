Thüringer Verdienstorden für langjährigen Burghauptmann der Wartburg

Oberellen. Einstiger Burghauptmann wird geehrt. Unter seiner Führung wurde die Wartburg in die Welterbe-Liste der Unesco aufgenommen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ehrt am Dienstag, 17. Oktober, vier engagierte Bürger mit dem Thüringer Verdienstorden, der höchsten Anerkennung des Freistaats für Verdienste um das Gemeinwohl. Einer der Geehrten ist Günter Schuchardt aus Oberellen.

Schuchardt hat einen großen Teil seines beruflichen Lebens der Wartburg gewidmet, heißt es in der Erläuterung zur Ehrung. Der Kunst- und Kulturwissenschaftler begann hier 1987 seine Tätigkeit und prägte zwischen 1995 und 2021 als Burghauptmann diesen nationalen Erinnerungsort maßgeblich. So hatte er entscheidenden Anteil daran, dass die Wartburg im Jahr 1999 als Kulturstätte in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde.

Besucherstarke Luther-Schau zum Reformationsjubiläum

Sein Name ist zudem aufs Engste mit der Thüringer Landesausstellung „Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige“ verknüpft, die 2007 in Kooperation mit der Universität Jena entstand. Im Jubiläumsjahr der Reformation 2017 stand die Wartburg als Ort der Bibel-Übersetzung durch Martin Luther im Fokus der Öffentlichkeit. Die unter Schuchardts Leitung konzipierte Ausstellung „Luther und die Deutschen“ kann als besucherstärkste Ausstellung zum Reformationsjubiläum gesehen werden.

Über seine Tätigkeit bei der Wartburg-Stiftung hinaus war Schuchardt zudem gesellschaftlich aktiv. Er war über zwei Jahrzehnte Mitglied im Vorstand des Museumsverbandes Thüringen und von 2003 bis 2019 dessen Präsident. Als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Lutherhaus Eisenach war er am Neuaufbau dieser Einrichtung beteiligt. Als Vorsitzender des Fördervereins des Thüringer Museums Eisenach brachte er sich ehrenamtlich in die Museumslandschaft seiner Heimatregion ein. In beratender Funktion war er überdies für das Germanische Nationalmuseum Nürnberg und die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt tätig und ist Mitglied die Kommission für Kunstgeschichte Mitteldeutschlands.

Ministerpräsident Ramelow wird in einer Mitteilung zitiert: „Ein weltweit einmaliges Kulturdenkmal wie die Wartburg ist ein Schatz, der besonderer Umsicht und Pflege bedarf. Thüringen kann sich glücklich schätzen, dass Günter Schuchardt sich mit so großer Sachkenntnis und Hingabe dieses Schatzes angenommen hat. Mit seiner Arbeit hat er die Grundlage dafür gelegt, dass Menschen aus aller Welt sich auch in Zukunft von der einzigartigen Aura der Wartburg in den Bann ziehen lassen können.“