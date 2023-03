Torsten Weil neuer Kreisvorsitzender der Linken im Wartburgkreis

Bad Salzungen. 52-jähriger Staatssekretär wird mit über 85 Prozent in das Amt gewählt.

Mit einem Ergebnis von mehr als 85 Prozent ist Torsten Weil zum neuen Kreisvorsitzenden der Partei Die Linke im Wartburgkreis gewählt worden. Das teilte die Partei in einer öffentlichen Verlautbarung mit. Neben dem 52-jährigen Weil, welcher beruflich Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ist, wurden Susanne Schaft (Barchfeld), Christian Michael (Leimbach), Enrico König (Vacha), Thimo Scheiba (Eisenach) und Harrybert Noth­nick (Bad Salzungen) als weitere Mitglieder in den Vorstand gewählt.

In seiner Vorstellungsrede habe Torsten Weil deutlich gemacht: „Die Linke steht im Moment vor großen Herausforderungen. Mir geht es darum, dass wir konkrete Politik machen, die die Lebensbedingungen von Menschen, gerade auch in ländlichen Räumen verbessert. Steigende Preise und Kosten treffen auch im Wartburgkreis viele. Hier braucht es eine starke soziale Kraft und ich stehe dafür, dass Die Linke genau dieses soziale Profil wieder sehr viel stärker in den Mittelpunkt stellt.“

Der Kreisverband Wartburgkreis verwies darauf, dass man konkrete Sozialberatungen anbiete und das „Restaurant der Herzen“ in Bad Salzungen weiterhin betreibe.