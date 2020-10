Wasserbüffel beweiden künftig den Dankmarshäuser Rhäden

Statt Heckrindern werden auf den über 100 Hektar Fläche im Naturschutzgebiet Dankmarshäuser Rhäden künftig Wasserbüffel weiden. Was aus den etwa 15 in der Vorwoche noch auf dem Areal stehenden Exmoor-Ponys des bisherigen Pächters wird, muss sich aus Gespräche zwischen dem neuen und alten Nutzer ergeben. Die Stiftung Naturschutz Thüringen als Eigentümerin und die Thüringer Landgesellschaft als Projektsteuerin haben im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens dem Landwirtschaftsbetrieb Zintl aus dem osthessischen Eiterfeld den Pachtzuschlag erteilt.

Der Familienbetrieb Zintl betreibt einen Geflügelhof und hält neben Kamelen unter anderem Wasserbüffel. Vetrieben werden die Produkte in Hofladen oder auf Wochenmärkten. Das Naturschutzkonzept von Zintl hat die Projektbetreuer am Naturschutzgebiet Rhäden am meisten überzeugt, hieß es auf Anfrage. Zwei von drei Losen sind vergeben. Offene Fragen gibt es nur noch für kleinere Flächen im Umfeld (Los 3).

In seinem Konzept hatte Thomas Zintl vermerkt, dass er die Exmoor-Ponys der Tierproduktion Dankmarshausen auf der Weide übernehmen würde. „Bisher hat es aber noch keinerlei Gespräche mit den Verantwortlichen des Landwirtschaftsbetriebes Dankmarshausen gegeben“, sagt Thomas Zintl.

30 bis 40 Wasserbüffel sollen in nächster Zeit auf die Wilde Weide nach Dankmarshausen gebracht werden. Die Bullen stehen dort ganzjährig. Lediglich die weiblichen Tiere werden ein, zwei Monate in den Stall geholt, wenn sie kalben. Um die Pacht beworben hatte sich auch der bisherige Pächter, der Landwirtschaftsbetrieb Dankmarshausen, doch hatte das Unternehmen wegen der Zerwürfnisse mit dem früheren Projektverantwortlichen, dem Thüringer Naturschutzbund, in der Vergangenheit schlechte Karten.

Die mit Fördergeld verbundene neue Pacht ist bis 2024 ausgelegt. Der Rhäden ist ein aus touristischer Sicht stark frequentiertes Naturschutzgebiet mit dem Schwerpunkt Wasservögel und -brüter. Die Beweidung mit Rindern oder Büffeln soll den feuchten Lebensraum dieser Tiere verbessern.