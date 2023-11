Weihnachten auf der Wartburg

Eisenach. Der Historische Markt zum Unesco-Welterbe

An den nächsten drei Wochenenden wird es wieder zauberhaft-weihnachtlich auf der Wartburg. Dann lockt wieder jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr der historische Weihnachtsmarkt in das wundervolle Ambiente des Unesco-Welterbes. Am vierten Advents-Wochenende gibt es keinen Markt, weil der 4. Advent auf Heilig Abend fällt.

„Die meisten unserer Stammhändler sind natürlich wieder mit an Bord, aber wir haben auch neue passende Anbieter auf dem Marktgelände“, weiß Andreas Volkert von der Wartburg-Stiftung zu berichten. Regionale Anbieter wie Liköre aus Apfelstädt sind ja sowieso immer zu finden, nun können Besucherinnen und Besucher aber beispielsweise auch Bio-Wildburger und Bio-Wildwurst auf dem Wartburg-Weihnachtsmarkt verkosten.

Die Gaukler sind unterwegs, im Festsaal gibt es Programm etwa mit den Puppenspielern. Allen aktuellen Turbulenzen um das Hotel zum Trotz wird der Gadem geöffnet sein und alle Plätze auch rund um das Hotel belegt und bewirtschaftet sein.

Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person. Darin sind Zugang zum Markt, freier Besuch von Museum, Sonderausstellung, Lutherstube und der Busshuttle von den Parkplätzen Mariental und Spicke enthalten.