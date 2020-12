Weihnachtsstraußaktion sucht noch Geschenke-Erfüller

Auch im Coronajahr findet wieder die Weihnachts-Straußaktion statt. Die Stadtverwaltung bittet um rege Teilnahme. „Es ist eine tolle und wichtige Aktion, die Kindern Wünsche erfüllt, die sie sonst nicht erfüllt bekommen würden. Besonders in dieser Zeit ist es umso wichtiger, sich gegenseitig zu unterstützen und anderen eine kleine Freude zu bereiten“, wirbt Katja Wolf (Linke). Die Oberbürgermeisterin nahm sich selbst einige der Wunschzettel vom Weihnachtsstrauß. Darunter sind Wünsche wie eine Barbie, ein Beyblade oder gehäkelte Socken für eine Puppe.

„Auch wenn die traditionelle Weihnachtsfeier mit Geschenkübergabe in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann, bin ich mir sicher, dass die Kinderaugen beim Auspacken der Geschenke leuchten werden“, so die Rathauschefin. Die Weihnachtsstrauß-Aktion gibt es bereits zum 20. Mal. Auf den insgesamt 503 Zetteln stehen jeweils der Vorname, das Alter und der Wunsch des Kindes.

Wer zum Weihnachtsfest also einem Kind seinen Wunsch erfüllen möchte, kann an den Weihnachtssträußen in vier Geschäften in der Innenstadt einen Wunschzettel abholen. Das gewünschte Geschenk sollte bis spätestens 7. Dezember in den jeweiligen Geschäften, im Bürgerbüro oder auch im Büro der Kinderbeauftragten Annette Backhaus, Markt 22, abgegeben werden.

Die Weihnachtssträuße mit den Wunschzetteln von Eisenacher Kindern sind in folgenden Geschäften aufgestellt, darunter das Kaufhaus Schwager am Johannisplatz (Erdgeschoss), Spielwaren Crowson & Crowson am Karlsplatz, Reno-Schuhzentrum in der Alexanderstraße und die Stadt-Apotheke in der Karlstraße.