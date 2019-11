Wunderbarer Ausstattungszauber

Am Hof der Herzkönigin kommt es zur Machtprobe, die zugleich die Wandlung der kleinen unbekümmerten Alice zu einer Alice, die selbstbewusst das berühmte Krocketspiel gegen ihre mächtige Gegenspielerin gewinnt, verkörpert. Erst stellt das kleine Mädchen die Wunderland-Welt auf den Kopf, dann wird sie in die Wirklichkeit zurück an die Seite von Lehrer Cornelius katapultiert – und auch die kleinen Zuschauer spüren vielleicht bei der umgedichteten Biene-Maja-Melodie, dass ein kleines unbedarftes Mädchen gereift alles vollbringen kann.

Das Landestheater feierte am Sonntag unter dem Beifall des Publikums auch von zwei Rängen Premiere seines neuesten Weihnachtsmärchens und vor allem eine wunderbare Reise in die Welt der Fantasie. Die Leiterin des Jungen Schauspiels Christine Hofer hatte sich für den Literatur-Klassiker „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll und als Ausstatter für Dirk Seesemann entschieden. Eine gute Entscheidung. Ob unten im Parkett oder auf den Rängen, es raunten sich die Zuschauer immer wieder zu, wie wunderbar, nahezu vortrefflich, Bühnenbild und Kostüme waren.

Das gelingt auch durch die Teamleistung von Regie, Dramaturgie, Ausstattung und Theaterwerkstätten, die den Gesamtapplaus des Publikums am Premierensonntag mit verdienen. Hofer hat auf den Ausstattungszauber gesetzt und sich richtig entschieden.

Kleine wenige szenische Brüche gibt es, wenn zum Beispiel Diener (Roman Kimmich) plötzlich zu Techno-Musik tanzt, bevor die Herzkönigin auftritt und das Kaninchen die Zeit ansagt. Das kann auch daran liegen, dass bereits literarische Vorlage auch in Episoden mit ulkigen und komischen Begebenheiten daherkommt. Bis auf vereinzelte Ausnahmen haben Hofer und Dramaturgin Isabelle Küster die Episoden dennoch gut miteinander verwoben. Und erzählen die Geschichte, wie Alice auf der Suche nach ihrer Katze ins Zauberland gerät, dort auf skurrile Figuren wie die sprechende, singende und witzige Tür trifft, auf das Kaninchen, mit dem sie in einer überdimensionalen Teetasse über das Bühnenmeer schippert, wie Alice vom Pilz nascht, erst gewaltig schrumpft und dann wieder vor den Augen der Blumenkönigin wächst, bis sie dann zu guter Letzt auf die herrschsüchtige Herzkönigin trifft.

Das Ensemble des Jungen Schauspiels bedient vor allem die verrückten Charaktere gut. Johannes Michael Mayer gefällt in der Rolle des Hutmachers, des steppenden Kartensoldaten und als verrückter Zwilling, Roman Kimmich als Professor Raupy und als sprechende Tür, Alexander Beisel spielt mit viel Witz den Hummer, die Schlafmaus und die matronenartige Herzkönigin, Michael Naroditski bedient trefflich auch stimmlich den Grinsekater. Am meisten geliebt an diesem Sonntag wird aber das Kaninchen vom Publikum, was nicht nur am Kostüm, sondern vor allem auch der schauspielerischen Leitung von Christoph Rabeneck geschuldet ist. Die Rolle wirkt ihm wie auf den Leib geschneidert. Alice, in der Rolle mit Friederike Fink besetzt, bringt dieses in die Fabelwelt stolpernde Mädchen gut auf die Bühne, aber eben auch nicht mehr.

Im Gesamturteil bleibt aber – die Geschichte: einfach „sehr gut“. Das Kaninchen: genial dank Christoph Rabeneck. Die Musik verdient sich ein „Lustig“. Die Darsteller ein „Sehr gut bis gut“. Die Ausstattung hingegen ein „Vortrefflich“. Auf jeden Fall ist das Weihnachtsmärchen eine Empfehlung an alle, kleine und große Zuschauer, Mädchen wie Jungen.