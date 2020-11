Zurück zu alten Strukturen in Untersuhler Werra-Aue

Der Kampfmittelräumdienst Taubert aus Erfurt ist in die Renaturierung der Werraaue bei Untersuhl eingebunden und sogar ein Archäologe. Was derzeit im Auftrag der Thüringer Fernwasserversorgung zwischen Untersuhl und Berka/Werra bewerkstelligt wird im sogenannten FFH- und Vogelschutzgebiet, das Lebensräume für Pflanzen und Tiere sichert, ist eine schlammige Angelegenheit und Folge aus dem Bau der Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte im Thüringer Schiefergebirge. Die Renaturierung hier ist eine der Ausgleichs- und Ersatzprojekte für die Eingriffe in die Natur in Ostthüringen.

Die am Millionen-Projekt beteiligten Firmen und Institutionen listet ein Baustellenschild, im Hintergrund wird Erde bewegt. Foto: Jensen Zlotowicz