Zum Frühjahrsputz in den Wald rücken die Mitstreiter vom Evangelischen Waldkindergarten des Augusta-Viktoria-Stifts jedes Frühjahr auf dem Wiesenhügel aus.

1580 Kippen von den Balkonen ins Grüne geschnipst

Bereits auf dem Weg zum Treffpunkt, bei den ersten Schritten durch den Wald, ist es links und rechts im Gestrüpp deutlich zu sehen: Der Trüppchen vom Evangelischen Waldkindergarten des Augusta-Viktoria-Stifts haben alle Hände voll zu tun beim Frühjahrsputz im Rabetal auf dem Wiesenhügel.

Weil sie jedes Jahr im Frühjahr eine größere Aktion starten, wissen sie schon, dass ihnen ein Container gestellt wird, wo sie den Müll loswerden, den andere verbotenerweise im Wald entsorgt haben. Vom Standplatz im Rabetale aus zogen Kinder, Eltern, Erzieher und andere Mitstreiter wie Ortsteilbürgermeister Matthias Phlak oder der Landtagsabgeordnete und Stadtrat André Blechschmidt (Linke) mit Bollerwagen, Eimern, Körben und Handschuhen zu den „Spielorten“, die der Waldkindergarten regelmäßig ansteuert.

Nachgezählt: 1580 Zigarettenkippen lagen unterhalb der Balkone am Haselnussweg. Foto: Margret Seyboth

„Um in der Natur nichts zu beschädigen, sind wir recht frühzeitig im Jahr unterwegs“, sagt Erzieher Steffen Caroli. Vier, fünf Bollerwagen voll warteten da auch schon am Kindergarten. „Manche unserer Spielorte im Wald sind so weit entfernt, dass man erstmal eine halbe Stunde laufen muss, die haben wir schon vorher aufgesucht“, erklärt er weiter. Ohnehin nehmen die Kindergruppen auch das ganze Jahr über immer wieder Sachen aus dem Wald mit, die dort nicht hingehören.

Fahrradreifen, Schrott, Glas- und Plastikflaschen – die Palette von dem, was sie im Wald finden, ist groß. Im vergangenen Jahr entdeckten sie sogar ein schrottreifes Bett.

„Die Aktion finde ich schon allein deshalb klasse, weil ich hoffe, dass im Bewusstsein der Kinder hängenbleibt: Müll gehört nicht in den Wald“, kommentiert Ortsteilbürgermeister Phlak. „Der bewusste Umgang mit unserer Umwelt“, beschäftigt die Kinder“, bestätigt Steffen Caroli.

Sie sammelten auch diesmal einen Container voll Müll von ihren Spielorten im Wald ein. Foto: Margret Seyboth

Nicht nur beim Sammeln waren die Mitstreiter fleißig. Sie haben sich auch noch die Mühe gemacht, zu zählen, was Raucher gedankenlos ins Grüne schnipsen. „1580 Zigarettenkippen haben wir unterhalb der Häuser auf der Balkonseite am Haselnussweg gesammelt“, berichtet Margret Seyboth.