Erfurt. Laut Polizei sind ein Drittel aller Tatverdächtigen in Erfurt Nicht-Deutsche. Doch wie aussagekräftig ist die Kriminalstatistik? Und um welche Taten geht es?

Ein Drittel der Menschen, die in Erfurt einer Straftat verdächtigt werden, sind Ausländer. Das zeigt die Kriminalstatistik der Landespolizeiinspektion Erfurt für 2022. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, auf zuletzt 33 Prozent. Damit tauchen Nicht-Deutsche überproportional häufig in der Statistik auf, denn sie machen nur elf Prozent der Erfurter Bevölkerung aus.