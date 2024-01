Erfurt. Hunderte Traktoren dürften weite Teile Erfurts lahmlegen. Hier die Übersicht, was die Landwirte planen und welche Straßen besonders betroffen sein werden.

900 Traktoren und andere landwirtschaftliche Gefährte aus ganz Thüringen machen sich am Montag auf den Weg in die Landeshauptstadt. Der Thüringer Bauernverband beteiligt sich an den bundesweiten Protesten gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung im Agrarsektor. Möglich ist auch, dass sich einzelne Firmen aus der Logistikbranche mit Lastwagen an der Demonstration beteiligen. So oder so: Es wird voll in Erfurt.