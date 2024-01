Erfurt. In der Stadtbibliothek wird die Ausleihe moderner. Zur Einweihung der neuen Selbstbuchungs-Geräte ließ sich auch der Oberbürgermeister sehen.

„Es ist geschafft“, sagt Frank Stewing am Mittwochmorgen mit einem kleinen Seufzen. Der Leiter der Stadt- und Regionalbibliothek meint damit den Betriebsstart der neuen Selbstverbuchungs- und Rückgabeautomaten. Was als Name für die schlicht aussehenden, doch technisch aufwendigen Geräte recht kompliziert ist, verspricht ein einfaches Vorgehen: Buch scannen, in die Ablage tun und fertig ist der Vorgang. Das geht nun jederzeit und ohne die Notwendigkeit, dass Bibliothekspersonal dabei sein muss.