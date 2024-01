Erfurt. Seit März 2023 ist die „Große Arche“ eine Großbaustelle: aufgerissen, abgesperrt und unansehnlich. Das hat Anlieger Nerven gekostet, aber auch Brautpaare abgeschreckt.

720 Paare haben sich im Jahr 2023 in Erfurt das Ja-Wort gegeben - das sind 82 weniger als im Vorjahr. „Die Anzahl der Ehen war insoweit rückläufig“, teilt folgerichtig auch die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Dass die Rechnung mit den umfänglichen Bauarbeiten in der Großen Arche zusammenhängen könnte, die seit März die Paare auf der Baustelle Große Arche in Baugruben blicken lassen, liegt auf der Hand.