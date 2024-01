Erfurt. Ein Blick in die Charts der Stadtbibliothek Erfurt verrät viel über die Vorlieben der Nutzer. Ein Titel liegt seit Jahren uneinholbar an der Spitze.

Es gibt in den Erfurter Bibliotheken ein Medium, das uneinholbar an der Spitze der am meisten entliehenen Titel steht. Es reiht sich nicht in die beliebtesten Genres der Krimis, der Fantasy und generell der Romane ein. Dieser Titel ist nicht einmal ein Buch, sondern eine CD. Reinhard Lakomys Traumzauberbaum wurde seit Aufnahme in den Bestand der Kinder- und Jugendbibliothek 516 Mal ausgeliehen.