Erfurt. Im November 2021 bricht ein Teil des Parkhauses am Erfurter Klinikum ein. Der Wiederaufbau wird zur Hängepartie. Aber nun gibt es Neuigkeiten.

Das Parkhaus am Helios-Klinikum an der Nordhäuser Straße kann in einem ersten Abschnitt genutzt werden. Wie Kliniksprecherin Katrin Apitius in einer Mitteilung ankündigt, sollen voraussichtlich in sechs Monaten alle Stellflächen wieder für Personal und Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen.