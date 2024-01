Erfurt. Der Verkehrsversuch in der Erfurter Meienbergstraße war erfolgreich. Radler dürfen legal in beide Richtungen fahren. Bei dieser einen Freigabe soll es aber nicht bleiben.

Dieses Jahr sollen in Erfurt weitere Einbahnstraßen für Radfahrer freigegeben werden. Im Südosten sind es sieben Straßen, weitere 18 im Stadtgebiet befinden sich derzeit in der Prüfung. Das sagte der Erfurter Radverkehrsbeauftragte Dirk Büschke am Dienstag am Rande eines Pressegesprächs zur Meienbergstraße.