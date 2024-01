Erfurt. Am Donnerstagvormittag hat es landesweit bereits 40 Unfälle gegeben. Zudem sorgen querstehende Lkw für weitere Probleme im Straßenverkehr.

Bei Verkehrsunfällen auf winterlichen Straßen sind am Donnerstag in Thüringen mehrere Menschen verletzt worden. Zwischen 6.00 und 10.00 Uhr registrierte die Polizei landesweit 40 Unfälle, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale auf Anfrage sagte. Fünf Menschen seien verletzt worden, überwiegend leicht. Am Autobahnkreuz Erfurt wurde ein Lastwagenfahrer nach einem Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort kam es nach einem Zusammenstoß zweier Lkw am frühen Morgen zu einer stundenlangen Sperrung der A71 in Richtung Sangerhausen. Laut Polizei war ein Lastwagen ins Schleudern geraten und mit dem anderen kollidiert.

Probleme gab es demnach auch auf Bundes- und Landstraßen. Betroffen waren unter anderem die B84 zwischen Vacha und Eisenach und die B281 zwischen Eisfeld und Saalfeld, wo querstehende Lkw punktuell den Verkehr blockierten. Auch auf der Landstraße 2142 nördlich von Erfurt sorgten laut Polizei querstehende Lkw für Probleme.

Aktuell kommt es auf folgenden Straßen zu Behinderrungen (Stand Donnerstag, 13.02 Uhr):

Im Landkreis Nordhausen ist die L1016 zwischen Friedrichslohra und dem Abzweig Kleinberndten wegen querstehender Lkw gesperrt

Auf der B7 zwischen Eisenach und Creuzburg gibt es Stau wegen eines querstehenden Lkw

Die A38 Richtung Göttingen ist in Höhe Arenshausen nach einem Unfall gesperrt, der Rückstau zieht sich bis Heiligenstadt

Auf der Straße zwischen Erfurt-Stotternheim und Nöda kommt es zu Behinderungen durch querstehende Lkw

Im Landkreis Weimarer Land gibt auf der L1060 zwischen Tannroda und Schwarza Stau durch querstehende Fahrzeuge

Die B84 ist zwischen Marksuhl und Eisenach wegen querstehender Lkw blockiert

Auf der B90 zwischen Gefell und Bad Lobenstein gibt es Stau in beiden Richtungen

Die L1150 in den Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt ist zwischen Spechtsbrunn und dem Abzweig Lichtnehain wegen querstehender Lkw gesperrt

Im Landkreis Sonneberg gibt auf der L1145 zwischen dem Abzweig Lauscha und Neuhaus am Rennweg Stau wegen mehreren querstehenden Fahrzeugen

Ebenfalls staut sich der Verkehr auf der L2661 zwischen Sonnerberg und Jgadshof wegen querstehenden Lkw

