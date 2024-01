Erfurt. Die Polizei in Erfurt fahndet derzeit nach einem Exhibitionisten. Der Mann könnte bereits mehrere Frauen in einem Park belästigt haben.

Am Mittwochabend (17.01.2024 gegen 20 Uhr) wurde eine junge Frau Opfer einer exhibitionistischen Handlung im Südpark in der Mozartallee von Erfurt. Laut Polizei hatte sich hier ein unbekannter Mann vor einer jungen Frau entblößt und anschließend an seinem Geschlechtsteil herumgespielt. Als die Frau ohne zu reagieren weiterging, traf sie auf eine Polizeistreife. Die Polizisten machten sich umgehend auf die Suche nach dem noch unbekannten Mann. Jedoch war dieser schon geflohen und nicht auffindbar.

Nach Angaben der Polizei ist dies bereits der vierte Fall in diesem Jahr. Alle Taten ereigneten sich demnach immer zwischen 19 und 20 Uhr. Von zwei Frauen wird der Mann folgendermaßen beschrieben:

Alter: zwischen 20 und 35 Jahren

Körpergröße: 175-185 cm

Statur: schlanke Gestalt

Auffälligkeiten: Vollbart (hellbraun, mit orange-rötlichem Farbstich)

Herkunft: europäischer Phänotyp

Kleidung: graues Kapuzen-Sweatshirt mit Reißverschluss, oder dunkelblaue Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze, außerdem: graue Jogginghose oder dunkelblaue Jeans - vermutlich weiße Turnschuhe oder Sneaker (zumindest in einem Fall)

Ob es sich in allen Fällen um ein und denselben Täter handelt, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die Angaben zu der noch unbekannten Person machen können. Insbesondere wird auch nach der jungen Frau gesucht, die am 17.01.2024 im Südpark die beiden Streifenpolizisten angesprochen hatte. Die Polizei bittet darum, sich unter Angabe der Fallnummer 0003571/2024 bei der Kriminalpolizei Erfurt (Telefon: 0361/5743-24131 oder 0361/5743-24602) zu melden.

