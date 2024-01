Erfurt. Ein liegengebliebener ICE im Landkreis Sömmerda blockiert den Fernverkehr der Bahn. Züge werden ungeleitet.

Wegen eines liegengebliebenen ICE ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Erfurt und Leipzig am Freitagmorgen stark beeinträchtigt. Wegen einer technischen Störung war am Morgen ein ICE bei Großbrembach (Kreis Sömmerda) liegengeblieben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitag sagte.

Die rund 90 Fahrgäste mussten über Rampen in einen anderen Zug umsteigen. Während der rund zweistündigen Evakuierung konnten auf dem betroffenen Abschnitt keine Züge fahren. Sie wurden demnach über Naumburg und Saalfeld umgeleitet. Dadurch sei es zu Verspätungen von bis zu einer Stunde gekommen.

