Erfurt. Im Gespräch verrät die Mehrwertstadt-Kandidatin, wie sie die Stadtverwaltung verbessern will. Und worüber zu selten gesprochen wird.

Die Initiative Mehrwertstadt schickt Jana Rötsch in den OB-Wahlkampf. Die 47-Jährige ist seit fast 20 Jahren in der Sozialarbeit tätig und seit sechs Jahren Geschäftsführerin der Awo RPK gGmbH. Seit 2019 ist sie mit ihrer Fraktion im Stadtrat. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt sie, wie sie die Stadtverwaltung zu einer Art Service-Agentur machen will und was ein Oberbürgermeister mehr leisten muss, als Bändchen durchzuschneiden.