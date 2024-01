Erfurt. Die neuen Lehrer stellen vor, warum an dieser Schule anders gearbeitet wird als an den anderen Gymnasien in Erfurt. Was die ersten fünften Klassen erwartet.

Das neue Gymnasium 11 hat sein Schulkonzept vorgestellt. Auf ähnliche Weise wie schon beim Gymnasium 10 (mittlerweile Hannah-Arendt-Schule) hat das Schulamt ein Lehrerteam zusammengestellt, um die neue Schule mit einem Konzept und schlussendlich auch mit pädagogischem Leben zu erfüllen. Acht Lehrer, teils vom Albert-Schweitzer-Gymnasium, teils vom Gymnasium in Gebesee, haben diese Aufgabe angenommen und wollen im August die ersten drei fünften Klassen unterrichten.