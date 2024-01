Erfurt. Ein 37-Jähriger hat am Wochenende in Erfurt mehrere Autos gestohlen und einen hohen Sachschaden verursacht.

Ein Autodieb hat in Erfurt am Wochenende einen Schaden von 40.000 Euro verursacht. Laut Polizeiangaben hatte der Mann erst aus einer Werkstatt einen VW gestohlen und dabei ein Tor durchbrochen. Dann stellte er sich mit dem Fahrzeug quer auf eine Kreuzung und zwang so eine Frau und ihren 12 Jahre alten Sohn aus dem Skoda zu steigen.