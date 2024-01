Erfurt. Radwege, Fußgängerverkehr und Parkplätze in der Clara-Zetkin-Straße werden im Februar öffentlich diskutiert. Welche Pläne die städtischen Ämter im Gepäck haben.

Die Stadtverwaltung Erfurt lädt am 3. Februar zum Infomarkt „Grüne Clara“ ein. Dafür verwandelt sich der Speisesaal des Förderzentrums Hören, Schule am Südpark, in der Windthorststraße 41 in einen Marktplatz. Von 13 Uhr bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich an verschiedenen Ständen über den Planungsstand zum Umbau der Clara-Zetkin-Straße zu informieren und eigene Anregungen abzugeben.