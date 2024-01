Erfurt. Die Berliner Kanzlei sieht einen Neustart mit dem Generalintendanten „als nicht möglich an“. Einen Fahrplan fürs weitere Vorgehen hat die Stadt jetzt vorgelegt.

Zwischen Werbung für das Musical „Titanic“ und die Märchenoper „Rusalka“ hat das Theater Erfurt am Montag in den sozialen Medien eine Klarstellung gepackt: „Wir sind für Sie da! Der Spielbetrieb am Theater Erfurt wird uneingeschränkt fortgeführt.“ Jetzt steht auch fest, wer die Lücke in der Hausleitung vorübergehend schließt.