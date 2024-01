Erfurt. Eine weitere Elektro-Größe kommt nach Erfurt und stellt sich an das DJ Pult: Techno-Urgestein Sven Väth kündigt sich für einen Auftritt auf dem Petersberg an.

In ein Elektro-Paradies verwandelt sich der Petersberg am 26. Mai: Nach einem Vierteljahrhundert kehrt die Techno-Legende Sven Väth zurück, um das erste „OBN Open-Air“ mit seinen Beats zu beschallen. Organisiert von Bandhaus-Chef Paul Posse. Der war sechs Jahre alt, als Väth vor fast 25 Jahren zuletzt in Erfurt auflegte. Für ihn ist es auch deshalb etwas ganz Besonderes, ein Konzert mit der Techno-Legende zu organisieren, wie er selbst sagt.