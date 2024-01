Erfurt. Ein Passant hat am frühen Morgen die Leiche einer Frau in einem Park in Erfurt entdeckt. Die Polizei ermittelt jetzt zu den Todesumständen.

Am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr wurde im kleinen Venedig, einem Park in Erfurt, eine leblose Frau von einem Spaziergänger entdeckt. Die Frau lag im Bereich der Uferböschung eines Arms der Gera.