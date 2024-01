Erfurt. Soll die Begrüßung den Gegnern der Erfurter Kicker gleich Respekt einflößen? Im Stadion gibt es jetzt ein standesgemäßes „Tor“ zur Rot-Weiß-Heimspielarena.

Wenn am Samstag die Rückrunde in der Fußball-Oberliga Nordost für den FC Rot-Weiß Erfurt mit einem Heimspiel gegen Energie Cottbus beginnt, wird es für Spieler, Offizielle und die Pressevertreter eine optische Neuerung im Bauch des Steigerwaldstadions geben. Die Mixe-Zone zwischen den Spielerkabinen präsentiert sich in völlig neuem Gewand. In wochenlanger Arbeit haben sechs Mitglieder der Südkurven-Fanszene die rund 80 Quadratmeter Fläche umfassenden Wände standesgemäß gestaltet – soll heißen, in den rot-weißen Vereinsfarben und mit Graffiti.