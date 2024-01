Erfurt. Warum man Aussagen von Rechten ernst nehmen sollte und was es mit dem Begriff „Remigration“ auf sich hat.

„Freiwillige Ausreise“, Abschiebung, Remigration. Diese Begriffe haben eins gemeinsam: Menschen gegen ihren Willen in ihr Herkunftsland zu überführen. Wie ein Bumerang kommen diese Worte nach Erfurt zurück, wo, ebenso wie anderorts Anfang des 20. Jahrhunderts, Antisemiten ihr Unwesen trieben. In diesem Interview erklärt Florian Wagner, Historiker an der Universität Erfurt und Mitglied der Forschungsgruppe „Freiwilligkeit“, zwei Dinge: Dass man Martin Sellner und Björn Höcke im Hinblick auf die Geschichte Rechtsextremer ernst nehmen sollte und wie der Erfolg von Rechts stets durch sprachliche Manipulationen begleitet war.