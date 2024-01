Erfurt. Hinweise darauf gibt es seit langem. Nun aber ist die Nachricht aber schwarz auf weiß nachzulesen.

Ein Wechsel steht in dem Restaurant in der Bahnhofstraße an, das mit einem großen B38 seine Adresse ausweist. Genau diese Nr. 38 findet sich nun auf der Internetseite der Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken (KFC). „KFC Erfurt - coming soon“ steht dort, wenn man im Restaurantfinder die Erfurter Postleitzahl eingibt.